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путіна виростили хижаком: нардеп пояснив, у чому вина Заходу

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
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володимир путін Новина оновлена 12 березня 2022, 17:11
володимир путін

На думку нардепа, одними лише санкціями зупинити путіна неможливо

Член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат Сергій Рахманін в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чому Захід винен у тому, що путін перетворився на кровожерного хижака.

"Певною мірою в тому, що путін виріс таким кровожерливим хижаком, є вина Заходу, який його підгодовував. путін як маленька дитина, яка сама вимірює межі дозволеного. Його не били по руках усі ці роки і він йшов далі, доки не перейшов кордон Якщо зараз не буде категоричної відповіді, він не зупиниться", — сказав Рахманін.

Нардеп також зазначив, що зупинити путін лише за допомогою санкцій не вдасться.

"Санкції це чудово, але це не ті речі, які зупиняють хижака", — зазначив він.

Раніше путін попросив Шольца та Макрона натиснути на Україну. Російський кривавий диктатор володимир путін продовжує відкрито брехати главам європейських держав в обличчя. путін продовжує розповідати про міфічні "націоналістичні батальйони" в Україні, які заважають евакуації мирного населення. Він попросив Макрона та Шольца вплинути на українську владу, щоб "припинити ці злочини".

Теги:
#Україна #Росія #Путін
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