путіна виростили хижаком: нардеп пояснив, у чому вина Заходу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1868
На думку нардепа, одними лише санкціями зупинити путіна неможливо
Член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, народний депутат Сергій Рахманін в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, чому Захід винен у тому, що путін перетворився на кровожерного хижака.
"Певною мірою в тому, що путін виріс таким кровожерливим хижаком, є вина Заходу, який його підгодовував. путін як маленька дитина, яка сама вимірює межі дозволеного. Його не били по руках усі ці роки і він йшов далі, доки не перейшов кордон Якщо зараз не буде категоричної відповіді, він не зупиниться", — сказав Рахманін.
Нардеп також зазначив, що зупинити путін лише за допомогою санкцій не вдасться.
"Санкції це чудово, але це не ті речі, які зупиняють хижака", — зазначив він.
Раніше путін попросив Шольца та Макрона натиснути на Україну. Російський кривавий диктатор володимир путін продовжує відкрито брехати главам європейських держав в обличчя. путін продовжує розповідати про міфічні "націоналістичні батальйони" в Україні, які заважають евакуації мирного населення. Він попросив Макрона та Шольца вплинути на українську владу, щоб "припинити ці злочини".
- Дата публікації
-
- Категорія
-