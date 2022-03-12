Евакуаційну колону до Маріуполя супроводжують священики – ОП

Людям надають першу допомогу та пропонують харчування

Декілька десятків автобусів та автівок з гуманітарною допомогою вирушили у суботу, 12 березня, для допомоги мешканцям постраждалих населених пунктів. Зокрема, у Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мешканців Маріуполя, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Маріуполь — багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу", — зазначив Тимошенко.

Колону до Маріуполя супроводжують священники.

Крім цього, 79 автобусів для евакуації та два авто з гуманітарним вантажем вирушили із Лохвиці до Сум.

Також 20 автобусів з евакуйованими з Бучі вже прибули до Білогородки, що на Київщині. Там знаходяться й автобуси з мешканцями Гостомеля.

"Людям надають першу допомогу та пропонують харчування", — додав заступник голови ОП.

Ще 40 автобусів прибули до Білогородки з Немішаєва та Микуличів.

"Після надання допомоги, людей перевезуть до Києва", — розповів Тимошенко.