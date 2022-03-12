Евакуаційну колону до Маріуполя супроводжують священики – ОП
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Людям надають першу допомогу та пропонують харчування
Декілька десятків автобусів та автівок з гуманітарною допомогою вирушили у суботу, 12 березня, для допомоги мешканцям постраждалих населених пунктів. Зокрема, у Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мешканців Маріуполя, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Маріуполь — багато зусиль покладено на те, щоб коридор сьогодні запрацював і люди отримали допомогу", — зазначив Тимошенко.
Колону до Маріуполя супроводжують священники.
Крім цього, 79 автобусів для евакуації та два авто з гуманітарним вантажем вирушили із Лохвиці до Сум.
Також 20 автобусів з евакуйованими з Бучі вже прибули до Білогородки, що на Київщині. Там знаходяться й автобуси з мешканцями Гостомеля.
"Людям надають першу допомогу та пропонують харчування", — додав заступник голови ОП.
Ще 40 автобусів прибули до Білогородки з Немішаєва та Микуличів.
"Після надання допомоги, людей перевезуть до Києва", — розповів Тимошенко.
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