Дивовижні часи: у Москві немає McDonald’s, а у Житомирі є Starlink

Путінська росія йде під залізну завісу.

У суботу, 12 березня, на 17-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі набирає популярність твіт, який показує, що росія через свою агресію повертається в середньовіччя.

Відповідний пост було опубліковано в Twitter 11 березня користувачем соцмережі "Юля, та що з машинками".

"У дивовижні часи живемо: в Москві немає McDonald's, а в Житомирі є Starlink", — дуже влучно написала користувач соцмережі.

Дане повідомлення стало популярним у мережі та набрало тисячу лайків на день, користувачі активно діляться твітом, який наочно показує, що відбувається у світі. Нагадаємо, Starlink у Житомирі з’явився завдяки американському бізнесменові Ілону Маску, який вирішив допомогти українцям у лихоліття. Водночас корпорація McDonald’s оголосила, що тимчасово йде з російського ринку з 14 березня через російську агресію в Україні.

Довідка: Starlink — глобальна супутникова система, що розгортається компанією SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Зазначимо, крім McDonald’s з росії йдуть багато корпорацій-гігантів та інших компаній. Більшість всесвітньовідомих брендів не бажають працювати з окупантами.

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