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Як зрозуміти, яка сторона бреше про війну? У мережі порівняли Україну та росію

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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кривавий диктатор володимир путін стежить, щоб у рф не висвітлювали його агресію Новина оновлена 13 березня 2022, 06:41
кривавий диктатор володимир путін стежить, щоб у рф не висвітлювали його агресію

Мирній країні нічого приховувати

У мережі на простому прикладі пояснили, хто саме, Москва чи Київ, брешуть про вторгнення в Україну — показовим моментом у цьому питанні назвали цензуру в засобах масової інформації, яка вже третій тиждень вводиться в рф.

Про це у Twitter висловився блогер Олег Козирєв, повідомляє "Телеграф".

"Як зрозуміти, який бік будь-якого конфлікту бреше, а який ні? Це зрозуміти дуже просто. Бреше той бік, який вводить цензуру, закриває ЗМІ, затикає рота власним громадянам", — підкреслив він.

Варто зауважити, що у коментарях багато хто погодився з такою думкою.

"Та сторона конфлікту, яка нападає, та й бреше в виправдання своєї агресії. Путін німецького нациста Геббельса назвав "талановитою людиною, яка домагалася свого", "Тепер зрозуміло, чому в Латвії штраф 700 євро за перегляд російських каналів", — серед іншого, написали у мережі.

Варто зауважити, що росію вже неодноразово ловили на брехні про Україну, насамперед вони заборонили ЗМІ називати вторгнення війною і досі позиціонують його як "військову операцію на Донбасі".

Крім того, запровадили великі штрафи та строки в колонії за "фейки" та "підробку роликів" про дії російських військових.

Коли росіяни не витримали і вийшли в Москві на мітинг проти війни, силовики затримали їх, у тому числі багато маленьких дітей.

Теги:
#Росія #ЗМІ #Війна #Цензура #Фейки
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