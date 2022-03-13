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Біль, відчай та рішучість: трагічні фото війни з росією

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Війна в Україні, лютий-березень 2022 Новина оновлена 13 березня 2022, 07:53
Війна в Україні, лютий-березень 2022

Фото війни, які українці не забудуть ніколи.

Вже вісімнадцяту добу країна героїчно стримує наступ і захищається від російських окупантів.

У багатьох містах продовжуються запеклі бої. Українці по всій країні піднімаються вранці з завиванням сирени повітряної тривоги. Звук ракет, снарядів і бомб за майже три тижні війни стали вже звичним шумовим фоном.

Ці тижні для мільйонів українців втратили свій сенс. Руйнування, загиблі, поранені, захисники, біженці… Щодня історія наповнюється не тільки страшними кадрами, а й моментами надії, солідарності. Ми стійко та мужньо боремося з ворогом і твердо віримо у Перемогу.

У цій добірці ми зібрали фотографії, які найкраще описують весь трагізм війни та переживання українців.

Військовий евакуює немовля в Ірпені
Військовий евакуює немовля в Ірпені
В Ірпені під мостом очікують на евакуацію
В Ірпені під мостом очікують на евакуацію
Люди переходили зруйнований міст із міста Ірпінь під час сильних обстрілів та бомбардувань
Люди переходили зруйнований міст із міста Ірпінь під час сильних обстрілів та бомбардувань
Жінка з автоматом та дитиною на залізничному вокзалі Києва
Жінка з автоматом та дитиною на залізничному вокзалі Києва
Літня жінка чекає на евакуацію
Літня жінка чекає на евакуацію
Діти в евакуаційному поїзді на залізничному вокзалі у Києві
Діти в евакуаційному поїзді на залізничному вокзалі у Києві
Вагітна мешканка Маріуполя, яка постраждала під час обстрілу пологового будинку
Вагітна мешканка Маріуполя, яка постраждала під час обстрілу пологового будинку
Чоловік, який втратив сім’ю через російський авіаудар
Чоловік, який втратив сім’ю через російський авіаудар
Сім’я киян несла на руках свого собаку 17 кілометрів до кордону
Сім’я киян несла на руках свого собаку 17 кілометрів до кордону
Поліцейський прощається зі своїм маленьким сином, який із мамою евакуюється з Ірпеня
Поліцейський прощається зі своїм маленьким сином, який із мамою евакуюється з Ірпеня
Наслідки влучення ракет у приватний сектор Житомира
Наслідки влучення ракет у приватний сектор Житомира

Українці ніколи не забудуть і не вибачать цих страшних подій. Війна зруйнувала багато життів, мільйони людей залишили свої будинки і втекли до сусідніх країн.

Деякі з дітей були змушені самостійно їхати за кордон до родичів. Одна така історія сталася з п'ятирічною дитиною, яка добиралася з Києва до Польщі.

Відео з хлопчиком облетіло всі світові ЗМІ, але, на щастя, історія мала хороший кінець і він щасливо зустрівся з мамою.

Хлопчик з України йде до Польщі
Хлопчик з України йде до Польщі

Ще один хоробрий вчинок здійснив 11-річний мешканець Запоріжжя, він також самостійно перетнув половину країни та дістався кордону зі Словаччиною.

Теги:
#Війна #Маріуполь #Ірпінь
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