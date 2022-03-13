Біль, відчай та рішучість: трагічні фото війни з росією
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Фото війни, які українці не забудуть ніколи.
Вже вісімнадцяту добу країна героїчно стримує наступ і захищається від російських окупантів.
У багатьох містах продовжуються запеклі бої. Українці по всій країні піднімаються вранці з завиванням сирени повітряної тривоги. Звук ракет, снарядів і бомб за майже три тижні війни стали вже звичним шумовим фоном.
Ці тижні для мільйонів українців втратили свій сенс. Руйнування, загиблі, поранені, захисники, біженці… Щодня історія наповнюється не тільки страшними кадрами, а й моментами надії, солідарності. Ми стійко та мужньо боремося з ворогом і твердо віримо у Перемогу.
У цій добірці ми зібрали фотографії, які найкраще описують весь трагізм війни та переживання українців.
Українці ніколи не забудуть і не вибачать цих страшних подій. Війна зруйнувала багато життів, мільйони людей залишили свої будинки і втекли до сусідніх країн.
Деякі з дітей були змушені самостійно їхати за кордон до родичів. Одна така історія сталася з п'ятирічною дитиною, яка добиралася з Києва до Польщі.
Відео з хлопчиком облетіло всі світові ЗМІ, але, на щастя, історія мала хороший кінець і він щасливо зустрівся з мамою.
Ще один хоробрий вчинок здійснив 11-річний мешканець Запоріжжя, він також самостійно перетнув половину країни та дістався кордону зі Словаччиною.
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