Росіяни отримують відсіч за всіма ключовими напрямками: свіжі карти боїв в Україні

Місцями ворог зміг просунутися, але незначно

Українські військові на 18 день воєнних дій продовжують утримувати всі головні стратегічні напрями для росіян.

Про це можна судити за картами підконтрольних сторонам територій, які публікуються в мережі на ранок неділі, 13 березня, повідомляє "Телеграф".

Якщо порівняти сьогоднішню та вчорашню карту Institute for the Study of War, то видно, що ворог за добу зміг трохи просунутися дорогами під Херсоном, на Донеччині, Харківщині та під Черніговом.

Під Києвом навпаки вдалося відрізати одну із гілок наступу з північного боку міста.

Судячи з волонтерської карти DeepState, ворог намагається просунутися на Броварському напрямку під Києвом і в різні боки від Миколаєва (у саме місто вони так і не можуть зайти, їм дають жорстку відсіч).

Також є карта The New York Times:

Мапа бойових дій в Україні 13.03.2022

Нагадаємо, що напередодні в США було ухвалено рішення виділити ще $200 мільйонів на зброю для ЗСУ для боротьби з російською агресією в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні окупанти за загадкових обставин залишили Скадовськ Херсонської області.