Рус

Росіяни отримують відсіч за всіма ключовими напрямками: свіжі карти боїв в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2064
На ранок 13 березня ЗСУ продовжують давати відсіч окупантам Новина оновлена 13 березня 2022, 07:22
На ранок 13 березня ЗСУ продовжують давати відсіч окупантам

Місцями ворог зміг просунутися, але незначно

Українські військові на 18 день воєнних дій продовжують утримувати всі головні стратегічні напрями для росіян.

Про це можна судити за картами підконтрольних сторонам територій, які публікуються в мережі на ранок неділі, 13 березня, повідомляє "Телеграф".

Якщо порівняти сьогоднішню та вчорашню карту Institute for the Study of War, то видно, що ворог за добу зміг трохи просунутися дорогами під Херсоном, на Донеччині, Харківщині та під Черніговом.

Під Києвом навпаки вдалося відрізати одну із гілок наступу з північного боку міста.

Судячи з волонтерської карти DeepState, ворог намагається просунутися на Броварському напрямку під Києвом і в різні боки від Миколаєва (у саме місто вони так і не можуть зайти, їм дають жорстку відсіч).

Також є карта The New York Times:

Мапа бойових дій в Україні 13.03.2022
Мапа бойових дій в Україні 13.03.2022

Нагадаємо, що напередодні в США було ухвалено рішення виділити ще $200 мільйонів на зброю для ЗСУ для боротьби з російською агресією в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні окупанти за загадкових обставин залишили Скадовськ Херсонської області.

Теги:
#Мапа #Війна
Яворівський полігон
Львів
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Яворівський полігон
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні, лютий-березень 2022
Біль, відчай та рішучість: трагічні фото війни з росією
Дата публікації
Категорія
Ербіль зазнав ракетного удару
Іран завдав ракетного удару по Іраку: подробиці (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Лавра у Святогірську потрапила під авіаудар
Росіяни бомбардували Святогірську лавру (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває
Війна – день 18: обстріли та облога українських міст продовжуються, окупанти втратили вже третину військ вторгнення (оновлюється)