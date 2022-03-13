Рашисти стягують сили: оперативні дані українського командування

Українські захисники продовжують тримати оборону

Російські війська не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру та міста країни — під вогнем Чернігів, Суми, Миколаїв, Маріуполь, Авдіївка, Волноваха та інші міста. Також вони атакують позиції українських військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у полуденному зведенні.

Вороги намагаються відновити боєздатність підрозділів та готуються стягнути додаткові підрозділи для вторгнення — солдатів підтягують з бази у Вірменії, з Петропавлівська-Камчатського (Тихоокеанський флот), Сонячногірська (Московська область), із Нагірного Карабаху (Азербайджан) стягують "миротворців". Крім них повідомляється про найманців із Сирії та Сербії.

Оперативне зведення по фронтах України:

Волинське спрямування — без змін, наступу з боку Білорусі немає, проводиться ворогами повітряна розвідка.

Полісся — окупанти утримують позиції на околицях населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилов, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Вороги ремонтуються та намагаються налагодити постачання.

Сіверський напрямок – загарбники тримають позиції біля Любеча, Славутича, Коврити, Золотинки, Мени, Браниці, Калити, Богданівки, Лукашів, Ромен, Недригайлова. Займається логістикою постачання.

Бровари-Бориспіль. Ворог блокує трасу Е95, перегрупується і перейшов до оборони. Ймовірно, після поповнення рядів знову рушить на лівобережну частину Києва.

Слобожанський напрямок — позиції ворога в районах Сєвєродонецька, Сватового, Куп’янська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина. Зміцнює боєздатність з метою захопити Ізюм та заблокувати Харків. Активні бої відбуваються в Ізюмі. Стріляють по українським позиціям під Сєверодонецьком, пішли на штурм та захопили східні околиці Рубіжного.

Донецький та Таврійський напрямок – позиції рашистів знаходяться у районі Борової, Тернового, Новокраснянки, Луганського, Горлівки, Пантелеймонівки, Новотроїцького та Гуляйполя.

У напрямку Волновахи за підтримки авіації намагається вести наступ, захопили Старомлинівку, Євгенівку, Павлівку, Єгорівку, їх зупинили на невигідних рубежах

Південнобузький напрямок — активних боїв немає, проводиться повітряна розвідка ворога.

Раніше "Телеграф" писав, що мешканці тимчасово окупованих росією міст виходять на акції протесту з українськими прапорами.