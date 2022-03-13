Не лише Крим та Донбас: за які регіони України путін триматиметься до кінця
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Росіянам потрібен "коридор" на півдні України.
Кривавому диктатору володимиру путіну, який розв’язав війну в Україні, потрібні й інші території нашої країни крім Криму та Донбасу, щоб заявити в росії про свою перемогу.
Такою думкою поділився аналітик Віктор Бобиренко, передає "Телеграф".
Бобиренко вважає, що російські окупанти хочуть захопити й утримувати ЧАЕС, а також південну Україну, після чого путін оголосить у росії про свою перемогу. Аналітик зазначив, що атомна електростанція потрібна йому для шантажу, хоча за потенційної катастрофи на ЧАЕС постраждає і Україна, і Білорусь, і росія.
"ЧАЕС загарбники будуть тримати до останнього. Шантажувати ядерною катастрофою. Типу — я дурень з гранатою, зараз все підірву, усім буде погано. І путін цілком може це зробити. Йому начхати, що при цьому загадить не тільки Україну, а й Білорусь, і росію", — заявив Бобиренко.
Аналітик вважає, що російські окупанти хочуть також захопити "коридор" на півдні України з Маріуполем, Херсоном, лінією Енергодар-Токмак — до Маріуполя. Після цього, за словами Бобиренка, путін пустить воду до Криму та оголосить себе переможцем.
"Так що і ЧАЕС, і цей коридор – до Криму, загарбники, гадаю, триматимуть до останнього. І торгуватимуться. Аж до введення на ці території блакитних касок – миротворців. Щоб путін міг сказати виборцям, що у нього є якісь чергові" придбання "", — вважає Бобиренко.
Раніше у Зеленського заговорили про потенційну зустріч з путіним.
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