Росіяни розстріляли відомого волонтера прямо в інвалідному візку

Конанов разом з дружиною ще у 2014 році провів у полоні терористів-"ополчєнців" 98 днів.

На Луганщині у селі Борівському під Сєвєродонецьком на вісімнадцятий день війни російські окупанти вбили відомого українського волонтера Олександра Конанова. Чоловік без руки та ноги допомагав нашим військовим з 2014 року.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у власному Telegram-каналі.

За його словами, Конанова окупанти вбили у його власному будинку.

"Сьогодні зайшли в будинок нашого волонтера. Це людина з інвалідністю, він займав дуже активну проукраїнську позицію. Його просто розстріляли в інвалідному візочку", — повідомив Сергій Гайдай.

Варто зазначити, що праву руку та ліву ногу Олександр Конанов втратив внаслідок нещасного випадку на металовиробництві, але це не завадило йому з 2014-го року стати волонтером та допомагати українським добровольцям — своїм автомобілем чоловік возив їм харчі, а часом і доставляв бійців на позиції. За часів проведення ООС на Донбасі Конанов разом з дружиною потрапив до рук "ополченців" і провів у полоні 98 днів. Після визволення він переїхав на Житомирщину, де заснував власний бізнес — "Сири Санича", потім жив у Черкаській області, а згодом повернувся на рідну Луганщину.

На трагічну загибель українського волонтера відреагував журналіст Руслан Горовий, який був особисто з ним знайомий.

"Сані більше немає. Пережити окупацію, полон, нове вторгнення і бути застреленим у власному будинку просто в візочку. Тварі. Спи, братику. Ти дуже крутий. Ти справжній Українець Донбасу", – написав Горовий.

Руслан Горовий був товаришем Олександра Конанова

А депутат від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна відзначила, що Конанову за життя довелося пережити багато складнощів, але залишитися справжнім українцем.

"Перше вторгнення, полон, свобода, волонтерство, маленька козяча ферма, робота день і ніч (і це без однієї руки і без однієї ноги), зрада близького друга, повернення на рідний Донбас, знов життя спочатку, нове вторгнення, смерть на порозі власного будинку. За проукраїнську позицію. Щоб вбити людину на інвалідному візку — це ж треба так боятися вишиванку та прапор, який завжди був у Сашка", – написала Южаніна.

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