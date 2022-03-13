"Справа пахне трибуналом": експерт зробив прогноз на подальший хід війни росії з Україною

Шансів у противника буде ще менше, коли Україні допоможуть бойовими літаками, щоб закрити небо.

Російська армія, яка наступає на Україні 18 днів поспіль, втрачає бойовий запал та починає видихатися. При цьому кривавому диктатору володимиру путіну про ситуацію в Україні не докладають.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко, який наразі захищає Україну в лавах територіальної оборони.

За його словами, якщо Україні допоможуть зміцнити свої позиції в небі, то у російських окупантів не залишиться шансів.

"Вони наступають поки що й тому, що інформація надходить нагору із запізненням. Наприклад, ротний передає до батальйону – всьому хана, нас тут рознесли у мотлох. У дивізію повідомляють, трохи згладивши кути. Мовляв, все не дуже добре. А поки це доходить до путіна, інформація вже виливається в "щось пішло не так". І у путіна у результаті складається враження, що не все втрачено, що все під контролем", — зазначив Бобиренко.

При цьому російські солдати, які воюють в Україні, вже розуміють, що нічого не під контролем і справа закінчиться знищенням чи трибуналом.

"І поки Путіну не донесуть правди, або поки його не знесуть, агресія продовжуватиметься. Але, певен, незабаром росіяни почнуть відступати. Особливо з початком відлиги, коли техніка почне потопати в українському чорноземі", — резюмував Віктор Бобиренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за підсумками 17 діб бойових дій уже загинуло понад 12 тисяч російських військових, понад 500 росіян у полоні, а тисячі одиниць військової техніки знищені або перейшли до ЗСУ як трофеї. Росія, яку з усіх боків обклали санкціями, шукає вихід із війни, яку вона стратегічно вже програла.