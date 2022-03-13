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Київ москву хрестив, Київ москву і відспіває: смішні анекдоти, меми та картинки на злобу дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Український народ — непереможний Новина оновлена 13 березня 2022, 21:17
Український народ — непереможний

Український народ — непереможний, бо вміє сміятися навіть за таких умов

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує анекдоти, меми та смішні картинки про поразки росії. Представляємо нашим читачам народну творчість із мережі.

Привезли до росії тіло солдата. Родичі цікавляться, чому помер, відповідають, що від коронавірусу, а чому без голови? Новий ірпінський штам…

Росія, поверни іншим їх споконвічні території!
Росія, поверни іншим їх споконвічні території!

Київ прийняв два Майдани, два фінали Євробачення, один фінал Ліги Чемпіонів і має ухвалити фінал російської федерації.

- Товаришу майор, а бандерівці вміють воювати?

- Хто їх знає, звідти ще ніхто не повертався.

Туристична акція для росіян "Побачити Київ та померти". Коктейлі за наш рахунок.

Раніше мережа вибухнула фотожабами на фото голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма. "Телеграф" зібрав для вас найкращі.

Теги:
#Росія #РФ #Жарти #Гумор #Меми #Анекдоти
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