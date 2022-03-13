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Міф про "непереможність" російської армії зруйновано — головком ВСУ

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рашисти зазнають поразки Новина оновлена 13 березня 2022, 22:36
Рашисти зазнають поразки

Росіяни збили свій же безпілотний літальний апарат у Харківській області

ЗСУ зруйнувала міф про "непереможність" російської армії. Вони розраховували завоювати Україну за 48 годин. Максимум на 3 дні було розраховано запаси їжі, палива, боєприпасів. Але ми зупинили їх та зірвали плани захоплення. Противник зазнає серйозних втрат в особовому складі та техніці.

Про це заявляє головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook.

"Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професійності — це ми зразка початку 2014-го", — пише Залужний, який також поділився історією про черговий конфуз армії рф.

Так, у неділю, 13 березня, о 9:32 у районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони рф на висоті 3200 м був збитий російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА "Байрактар" ЗСУ. Результати розслідування причин зникнення саме російського БПЛА довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію.

"Ось так воює "друга за потужністю армія світу", — підсумував Залужний.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну під Черніговом було збито літак російських окупантів.

Теги:
#Росія #Харківська область #Армія #ЗСУ #Валерій Залужний
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