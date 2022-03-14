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Літаки, вертольоти та безпілотник: росіяни за день втратили вісім одиниць цінної техніки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росіяни втратили майже дві сотні літаків та вертольотів Новина оновлена 14 березня 2022, 02:57
Росіяни втратили майже дві сотні літаків та вертольотів

На Київщині українській армії вдалося перемогти у нерівному бою.

Протягом доби 13 березня українські сили протиповітряної оборони знищили вісім одиниць військової літальної техніки росіян, чим суттєво поповнили статистику втрат російських окупантів.

Про це у Telegram повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог за добу втратив чотири літаки, чотири вертольоти та безпілотний літальний апарат.

У деяких регіонах, зокрема у Київській області, ворожі літаки Су-35, Су-34 та Су-25 намагалися завдати ракетно-бомбових ударів по українських оборонних позиціях, однак наші повітряні сили випустили по ворожих літаках зенітні ракети й таким чином відбили атаку. У цьому бою й було зафіксовано влучання у три літаки противника.

"Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА (безпілотний літальний апарат — ред.)", — додали у ЗСУ.

Також відомо, що оперативному командуванню "Північ" вдалося ліквідувати 13 березня ще один літак окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройні сили України захопили комплекс радіоелектронної боротьби російської армії — тепер його будуть використовувати проти самих окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Техніка #Літаки #Вертольоти
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