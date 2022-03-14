Верещук назвала гуманітарні коридори в Україні на 14 березня

Вкотре спробують доставити допомогу Маріуполю

Віце-прем’єрка України Ірина Верещук розповіла, як у понеділок, 14 березня, буде організовано гуманітарні коридори для допомоги українцям.

Її відеозвернення опублікував Офіс президента України, повідомляє "Телеграф".

На сьогодні затверджено 10 коридорів:

із сіл Богданівка та Новобогданівка, Перемога, Бобрик, -> у Бровари;

Гостомель, Немішаєве, Ворзель, Дмитрівка -> Білогородка;

Сєверодонецьк, Попасна, Гірське -> Слов’янськ.

Також Україна спробує вкотре розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та ліками з Бердянська через Мангуш до Маріуполя.

Варто зазначити, що вже який день Україна намагається організувати евакуацію людей з оточених населених пунктів і доставити українцям, які перебувають під обстрілами, ліки та продукти харчування, проте більшість цих спроб росіяни зривають цинічними обстрілами.

Як повідомляв "Телеграф", лише напередодні при черговій спробі доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя противник провів атаку з повітря, загинуло багато людей.