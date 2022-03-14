Файно палає: українців потішили ефектними відео знищення техніки окупантів

10 та 58 бригади ЗСУ продемонстрували чітку роботу по ворожим цілям

На ранок понеділка, 14 березня, триває вже 19 день війни, і, хоча поки що складно сказати, коли ж вона нарешті завершиться Перемогою України, не перестають тішити відеоролики ефективної роботи української армії.

Сьогодні такими відео порадували українців одразу дві бригади Збройних сил, повідомляє "Телеграф".

Одне відео показала 10 гірничо-штурмова бригада — вони продемонстрували палаючу бронетехніку загарбників з характерними білими літерами V.

Ще одне відео знищення російської військової техніки показали у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Виговського.

Щоб не видавати ворогові місце розташування своїх підрозділів, українські військові не вказали ні часу, ні місця атаки, але в мережі все одно пораділи такій чіткій роботі ЗСУ.

"Дивлюся і радію!", "Молодці хлопці", "Як гарно горить", "Слава ЗСУ!", "Можна дивитися вічно", "Нехай вас бог береже", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Реакція українців на знищення ворожої техніки

Як повідомляв "Телеграф", з 24 лютого по 14 березня російські військові втратили вже понад 12 тисяч людей та тисячі одиниць військової техніки в Україні.