Єгорова заявила про політичне цькування в Туреччині, українці в мережі посилають її "вслід за російським кораблем" (відео)
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Телеведучій відмовили у подовженні паспортів для неповнолітніх дітей в українському консульстві
Пропутінській телеведучій з України Сніжані Єгоровій, яка тривалий час перебуває в Туреччині, відмовили у продовженні закордонних паспортів для її малолітніх дітей.
Чому росії не виграти війну проти України?
Вказану інформацію вона оприлюднила під час відеозвернення на власному YouTube-каналі.
За словами ведучої, представник українського консульства в Анталії Емір Рустамов відмовив продовжувати закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років та мотивував своє рішення політичною позицією Єгорової.
Актора зазначає, що спільно з дітьми проживає у Туреччині з серпня 2021 року.
"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", – наголосила вона, відзначивши, що саме цю свою позицію озвучила й консулу. Проте він, своєю чергою, у "відречення від путіна" не повірив та відмовив знаменитості у продовженні паспортів її трьом дітям.
У мережі користувачі обурені такою поведінкою ведучої та наголошують що саме подібні необдумані слова та безвідповідальні вчинки прибічників путіна й призвели до такої страшної війни.
Більшість радить Єгоровій взагалі не повертатися до України та слідувати за російським кораблем на**й.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як телеведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала президента російської федерації володимира путіна та назвала його героєм після того, як він офіційно визнав незалежність "ДНР-ЛНР".
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