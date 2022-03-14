Єгорова заявила про політичне цькування в Туреччині, українці в мережі посилають її "вслід за російським кораблем" (відео)

Телеведучій відмовили у подовженні паспортів для неповнолітніх дітей в українському консульстві

Пропутінській телеведучій з України Сніжані Єгоровій, яка тривалий час перебуває в Туреччині, відмовили у продовженні закордонних паспортів для її малолітніх дітей.

Чому росії не виграти війну проти України?

Вказану інформацію вона оприлюднила під час відеозвернення на власному YouTube-каналі.

За словами ведучої, представник українського консульства в Анталії Емір Рустамов відмовив продовжувати закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років та мотивував своє рішення політичною позицією Єгорової.

Актора зазначає, що спільно з дітьми проживає у Туреччині з серпня 2021 року.

"Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", – наголосила вона, відзначивши, що саме цю свою позицію озвучила й консулу. Проте він, своєю чергою, у "відречення від путіна" не повірив та відмовив знаменитості у продовженні паспортів її трьом дітям.

Відеозвернення єгорової в соцмережах

У мережі користувачі обурені такою поведінкою ведучої та наголошують що саме подібні необдумані слова та безвідповідальні вчинки прибічників путіна й призвели до такої страшної війни.

Більшість радить Єгоровій взагалі не повертатися до України та слідувати за російським кораблем на**й.

Реакція користувачів мережі на відео Єгорової

Раніше "Телеграф" повідомляв, як телеведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала президента російської федерації володимира путіна та назвала його героєм після того, як він офіційно визнав незалежність "ДНР-ЛНР".