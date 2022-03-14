"Спецнаовці в ах*ї від втрат": перехоплення розмови російських окупантів (відео)

Вороги деморалізовані, почуваються покинутими і зрадженими

На дев'ятнадцятий день війни росії з Україною, в мережі з'явився ще один доказ того, що у російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням. Окрім того, вони почали чітко усвідомлювати, які втрати несуть у боротьбі з українськими захисниками.

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Чергову розмову російських нацистів оприлюднили у Telegram-каналі Міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко.

- Ахрєнєть. А людей вистачає походу?

- Люди можливо і є, техніки немає.

- РЕБівців бачив?

– Я спецназівців бачив. Вони також в ах*ї. Від втрат наших та від керівництва.

- Тобто спеців теж пошмагало?

- Та взагалі ка*дец!, — обговорюють свої невдачі окупанти.

Окрім цього, зазначається, що ворог повністю деморалізований та почувається покинутим, адже логістики між рашистами немає, тому у них відсутня техніка, паливо та постачання продоволсьтва.

Своєю чергою українські захисники обіцяють бомбити російських нацистів ще дужче, аби поплатитися за тисячі загиблих мирних людей, майже сотню діток та розбиті українські міста.

Зверніть увагу, що на відео 18+ присутня ненормативна лексика!

Перехоплення спілкування окупантів

Раніше "Телеграф" повідомляв, як напередодні, 13 березня, голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у своєму зверненні до населення області повідомив про бажання окупантів стати вільними українськими громадянами, що викликало неабиякий шквал негативних емоцій у користувачів мережі.