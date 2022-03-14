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Окупанти збираються влаштувати вибухи на Запорізькій АЕС: деталі

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Запорізька АЕС Новина оновлена 14 березня 2022, 13:50
Запорізька АЕС

Окупанти збираються підривати боєприпаси прямо поряд з енергоблоком атомної станції

Окупанти, які найближчим часом захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн навчально-тренувального центру ЗАЕС.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо навпроти енергоблоку №1 атомної станції!!!", — уточнили в "Енергоатомі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуація з АЕС погіршилася після того, як російські війська почали наступ на Енергодар, а потім відкрили прицільний вогонь станції. Під час обстрілів 4 березня було зафіксовано влучення по одному з реакторів. Там спалахнула пожежа. Експерти заявили, що у разі вибуху на ЗАЕС ударна хвиля може досягти російського Уралу.

Президент України Володимир Зеленський після обстрілу закликав європейських лідерів зупинити російське вторгнення та не допустити повторення подій Чорнобиля.

У МАГАТЕ пообіцяли відправити перевірку на українські АЕС, зокрема вони планують відвідати ЧАЕС, яка вже кілька днів перебуває під контролем окупантів. Нещодавно стало відомо, що Міжнародне агентство з атомної енергії перестало отримувати дані із ЗАЕС.

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#АЕС #Війна
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