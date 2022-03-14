Сотні сирійських найманців уже прибули до росії: подробиці від Генштабу ЗСУ

Російські війська продовжують наступальну операцію проти України

На дев’ятнадцятий день потужного протистояння українських захисників основні завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, а також встановлення контролю на лівобережній частині української держави, зазнали поразки. Тепер задля виконання злочинних наказів російських командирів у рф формуються загони найманців з Сирії.

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Вказану інформацію повідомили у понеділок, 14 березня, у пресцентрі Генерального штабу ЗСУ.

Згідно з наявними даними, у напрямку Миколаївської та Криворізької областей українським бійцям вдалося зупинити окупантів. Попри відсутність значних успіхів, ворожі сили й надалі продовжують порушувати міжнародне гуманітарне право та бомбардувати військову та цивільну інфраструктуру України, застосовуючи боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному українському населенню.

Що стосується Волинського напрямку, то там рашисти продовжують свої спроби із посилення охорони українсько-білоруського кордону, використовуючи БпЛА, що проводять повітряну розвідку окремих ділянок на місцевості вздовж кордону.

На Поліському напрямку рашисти намагаються подолати перепону у вигляді річки Ірпінь та хочуть закріпитися в Бучі та в Ірпені. Окупанти проводять підготовку диверсійно-розвідувальних груп для злочинних дій під виглядом військових, які належать до лав Збройних сил України.

На Сіверському напрямку росіяни ніяких активних наступальних дій не проводять, проте здійснюють перегрупування, аби відновити спроби заволодіти столицею.

На Слобожанському напрямку ворожі сили відновлюють свої втрати, які вони отримали після потужного опору українських захисників неподалік міста Харкова та в районі міста Ізюм.

На Донеччині та на Таврійському напрямку армія ворога веде активні бойові дії та має незначний успіх завдяки своєї чисельності.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб протиснутися в напрямку міста Кривий Ріг та закріпився на досягнутих рубежах. Окрім цього вони й надалі роблять усе можливе, аби оточити місто Миколаїв.

Також зазначається, що рашисти продовжують накопичувати на території рф резерви для ведення військових дій на українських територіях: за обіцяну винагороду формують загони найманців з Сирії. Згідно з попередніми даними, упродовж останніх днів росії вдалося завербувати більше тисячу осіб, чотири сотні з яких вже прибули до росії. Їх табори для підготовки розміщені у Ростовській та Гомельській областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як бійцям Збройних сил України вдалося розбомбити величезну колону ворожої техніки окупантів, після чого рашисти тікали в різні сторони, немов перелякані щури.