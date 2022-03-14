Чи можуть окупанти взяти Київ: генерал-майор ЗСУ дав відповідь

У противника не вистачить ресурсів, щоби захопити Київ, переконаний голова військової адміністрації.

Голова військової адміністрації Києва, генерал-майор ЗСУ Микола Жирнов розповів, чи має російські окупанти шанс взяти Київ у кільце. За його словами, у Росії, яка кидає на війну звичайних терміновиків, просто не вистачить ресурсів для такої масштабної операції.

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Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

"За всіма військовими канонами для того, щоб заволодіти Києвом, противник має створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, мають бути в 5-7 разів більшими за оборонні. Війська, що входять у внутрішнє кільце, повинні штурмувати Київ, вхідні в зовнішнє кільце повинні забезпечувати безпеку від деблокуючих військ. Київ — велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни проживало понад 4 млн. громадян.Наразі місто має дуже велике угруповання військ, тому зараз, щоб створити угруповання, ворог має зібрати всі наявні людські ресурси і привезти до Києва.Наприклад, у період Другої світової війни для штурму Берліна знадобилося 2 млн людей і 42 тис. артилерійських стовбурів.Тому зараз створити таке угруповання, яке штурмувало б Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як росія", — пояснює військовий.

Жирнов також розповів, що він думає щодо можливості танкового прориву до Києва.

"Ми як військові завжди орієнтуємося на найскладніший сценарій. Проте ведення бойових дій у місті найскладніше. Складно вести вогонь, маневрувати, постачати боєприпаси, продовольство та пальне. У місті завжди є приховані підступи до противника, можливість ведення ближніх боїв з будь-якого будинку, підвал. Ворог це знає. Вони мають гіркий досвід ведення бойових дій як у Чечні, Грозному, так і в Сирії. Є варіант того, що противник хоче оточити Київ, тримати облогу і виставити просто політичні вимоги ", — зазначив Жирнов.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ відкинула російську армію з центру України і змусила оборонятися.