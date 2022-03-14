Україна закликала бойкотувати компанії, які не пішли з рф: хто увійшов до чорного списку

У МЗС вважають аморальною роботу на російському ринку західних компаній

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав споживачів бойкотувати великі міжнародні компанії, які досі не пішли з російського ринку.

Про це Кулеба заявив на онлайн-брифінгу у Києві 14 березня, повідомляє "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"Міжнародний бізнес повинен йти з росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань", — пояснив міністр.

Читайте також: Категорія Новини Росії Росіяни залишилися без Instagram: деталі Застосунок почали блокувати в Москві та Петербурзі

За словами Кулеби, станом на сьогодні 209 західних компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 – обмежили роботу частково.

"Чорний список" компаній, які продовжують залишатися в рф:

торгові мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar

автотовари Pirelli та Bridgestone Tires

та готелі Accor та Intercontinental

та у сфері машинобудування — OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic

косметика та супутні товари — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris

ресторани Papa John’s та Kellogg

та медицина – Bayer

банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку із розв’язаною російською владою війною проти України постраждає кожен без винятку житель рф. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто вважає за краще залишатися "поза політикою", вже помітили погане — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються майже кожен день, а самих продуктів стає дедалі менше.