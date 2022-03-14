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Україна закликала бойкотувати компанії, які не пішли з рф: хто увійшов до чорного списку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 14 березня 2022, 18:36
Дмитро Кулеба

У МЗС вважають аморальною роботу на російському ринку західних компаній

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав споживачів бойкотувати великі міжнародні компанії, які досі не пішли з російського ринку.

Про це Кулеба заявив на онлайн-брифінгу у Києві 14 березня, повідомляє "Телеграф".

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"Міжнародний бізнес повинен йти з росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань", — пояснив міністр.

За словами Кулеби, станом на сьогодні 209 західних компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 – обмежили роботу частково.

"Чорний список" компаній, які продовжують залишатися в рф:

  • торгові мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar
  • автотовари Pirelli та Bridgestone Tires
  • готелі Accor та Intercontinental
  • у сфері машинобудування — OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic
  • косметика та супутні товари — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris
  • ресторани Papa John’s та Kellogg
  • медицина – Bayer
  • банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку із розв’язаною російською владою війною проти України постраждає кожен без винятку житель рф. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто вважає за краще залишатися "поза політикою", вже помітили погане — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються майже кожен день, а самих продуктів стає дедалі менше.

Теги:
#Бізнес #Росія #МЗС #Дмитро Кулеба
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