Україна закликала бойкотувати компанії, які не пішли з рф: хто увійшов до чорного списку
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У МЗС вважають аморальною роботу на російському ринку західних компаній
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав споживачів бойкотувати великі міжнародні компанії, які досі не пішли з російського ринку.
Про це Кулеба заявив на онлайн-брифінгу у Києві 14 березня, повідомляє "Телеграф".
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"Міжнародний бізнес повинен йти з росії як з моральних, так і з прагматичних міркувань", — пояснив міністр.
За словами Кулеби, станом на сьогодні 209 західних компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 – обмежили роботу частково.
"Чорний список" компаній, які продовжують залишатися в рф:
- торгові мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar
- автотовари Pirelli та Bridgestone Tires
- готелі Accor та Intercontinental
- у сфері машинобудування — OTIS Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic
- косметика та супутні товари — Oriflame, Kimberly-Clark, Koti, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris
- ресторани Papa John’s та Kellogg
- медицина – Bayer
- банки Raiffeisen, OTP Bank, City Group, Société Generale, UniCredit, Intensa Sanpaolo
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку із розв’язаною російською владою війною проти України постраждає кожен без винятку житель рф. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто вважає за краще залишатися "поза політикою", вже помітили погане — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються майже кожен день, а самих продуктів стає дедалі менше.
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