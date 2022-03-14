Кондратюк показав фото свого напівзруйнованого будинку, у який прилетів російський снаряд

Цього дня Кондратюк відзначає свій 60-річний ювілей.

На дев'ятнадцятий день наступу російських військ на Україну ворожий снаряд влучив у будинок відомого українського телеведучого Ігоря Кондратюка. За збігом обставин, цього дня ведучий "Караоке на Майдані" святкує своє 60-річчя.

Неприємну звістку Кондратюк повідомив на власній сторінці у Facebook.

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"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни — лайно планети Земля, — поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!", — написав телеведучий.

Судячи з опублікованих Ігорем Кондратюком фото, через удар російського снаряда у його будинку повибивало вікна. Також суттєвих пошкоджень зазнав фасад будинку, зокрема, перший поверх.

Будинок Кондратюка знаходиться під Києвом

Від снаряду у будинку повибивало вікна

Варто зазначити, що задовго до війни Ігор Кондратюк виступав з жорсткою критикою українських зірок, які продовжували співпрацювати з росією та виступати для росіян на території держави-агресора. Саме йому належить гучна петиція про необхідність заборони виступів для артистів з росії в Україні. Вона, до речі, отримала необхідні 25 тисяч підписів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Кондратюк ставиться до ідеї ймовірного другого президентського терміну Зеленського.