В Україні з'явиться польовий госпіталь для біженців: де він буде та скільки часу функціонуватиме

У цьому госпіталі буде відділення невідкладної допомоги та пологовий центр.

В України поблизу західного кордону розгорнуть польовий госпіталь для допомоги біженцям. Він з'явиться там завдяки підтримці Ізраїлю

Про це у понеділок, 14 березня, повідомили в офіційному Twitter-акаунті Держави Ізраїль.

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Зазначається, що медичну допомогу біженцям надаватиме ізраїльська гуманітарна місія "Кохав Меїр". Працюватиме цей шпиталь орієнтовно місяць.

Польовий госпіталь матиме відділення невідкладної допомоги, пологове відділення, лікарняні палати для чоловіків, жінок та дітей. Крім того, в госпіталі працюватимуть лабораторії на базі технологій лікарні "Шиба" та рентгенівський кабінет. На проєкт виділять 21 мільйон шекелів (136,5 млн грн) з проєкту Фонду Шустермана.

З цього приводу вже висловився голова Офісу Президента Андрій Єрмак, зазначивши, що допомога від Ізраїлю у такі часи є дуже цінною.

"З Ізраїлю до України вже прибула команда лікарів із мобільним шпиталем. Потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується. Дуже вдячні громадянам різних країн за допомогу. За дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність", — написав голова ОП у Twitter.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ізраїль на 19-й день війни в Україні нарешті зважився ввести санкції проти росії. Крім того, влада країни погодилася пускати в Ізраїль українців, що тікають від війни, але за умови, що їх рідні вже знаходяться в країні.