Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України

Оперативно про головне 15 березня

Україна протистоїть російським окупантам вже 20-й день поспіль. За цей час наші військовослужбовці знищили понад 12 тисяч ворожих солдатів та ліквідували сотні одиниць військової техніки. Тим часом західні партнери наклали на росію безліч економічних санкцій, які вже завели країну-агресора у глухий кут. При цьому далеко не всі "мирні росіяни" ще усвідомили, що кривавий диктатор володимир путін веде їх у прірву і керується лише власними амбіціями, а не інтересами держави. У росії трапляються лише поодинокі випадки прозріння, однак і їх влада активно придушує арештами.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує інформацію про найважливіші події, що відбулися 15 березня, однак ви можете отримувати її більш оперативно в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

08:00 Рятувальники показали фото та відео наслідків "прильоту" снаряда у житлову багатоповерхівку у Києві.

Ще одне влучення було на одній із Садових вулиць у районі Осокорків, — постраждав приватний будинок.

07:00 Судячи з карт бойових дій на ранок 15 березня, російські військові не лише значно не просунулися, а ще й відступили на одному напрямку.

Де йдуть бої в Україні 15 березня

Також з'явилося свіже зведення Генштабу ЗСУ:

06:00 Випущені російськими окупантами ракети влучили у житловий квартал Києва. У багатоповерхівці спалахнула пожежа.

05:00 У Києві, ймовірно, на південному заході міста, прогриміли два сильні вибухи поспіль. Подробиць поки що немає.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс 15 березня, ймовірно, оголосить про нові санкції проти понад сотні людей, пов'язаних із режимом путіна, повідомляє The Guardian.

04:00 Ударне угруповання окупаційних військ, яке диктатор путін зігнав до кордону України, вже повністю введена на територію нашої країни і резервів у неї більше не залишилося.

Японія вводить санкції щодо 17 фізосіб із росії. Серед осіб, яких стосуватимуться нові санкції, 11 депутатів Держдуми, власника компанії "Ренова" Віктора Вексельберга та кількох родичів підприємця Юрія Ковальчука.

03:00 путін просить у Китаю не тільки зброю, а й їжу для військових.

Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 високопосадовців оборонного сектору росії.

Під санкції потрапили: голова Росгвардії Віктор Золотов; директор Федеральної служби військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв; гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв; 8 заступників міністра оборони росії.

Все майно цих осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або перебувають у володінні чи під контролем осіб із США, будуть заблоковані. Крім того, також блокується майно будь-яких юридичних осіб, яким прямо чи опосередковано належать на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій.

02:00 Президент України Володимир Зеленський виступив із черговим відео.

Із важливого:

"Починаємо податкову реформу: замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік . Для малого бізнесу – а це перша та друга група ФОП – ставимо добровільну сплату єдиного податку . Тобто, якщо можете – платіть, не можете – немає питань".

. Для малого бізнесу – а це . Тобто, якщо можете – платіть, не можете – немає питань". " Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів , щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб скрізь, де немає бойових дій тривало життя. Умова лише одна – ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону".

, щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб скрізь, де немає бойових дій тривало життя. Умова лише одна – ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону". Запропонував російським солдатам здатися в полон і пообіцяв ставлення до них як до людей.

01:00 США продовжують допомагати Україні у сфері безпеки та нададуть озброєння для відбиття російського вторгнення, заявив президент Джозеф Байден.

Канада посилить санкції проти росії.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів, обстрілювати з артилерії танків військову та цивільну інфраструктуру на території України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

00:00 За 14 березня протиповітряна оборона України відмінусувала ще 4 вертольоти і один літак окупантів, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Підтверджено факт збиття крилатої ракети ворога із українського винищувача;

Кілька авіанальотів на колони техніки рашистів здійснила ударна авіація Повітряних Сил – Су-24м та Су-25;

Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост". Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають;

Є інформація про падіння у сусідній Румунії БпЛА типу "Орлан-10", що є на озброєнні збройних сил росії.

Крім того, головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний повідомив, що засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ від початку відкритої війни рф проти нашої держави знищено 45 повітряних цілей противника.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення до України – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня висвітлено у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувається в суботу, 12 березня, можете ознайомитися у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".