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"Горять м*скалі": в ЗСУ показали злочини окупантів та майстерну роботу військових (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Все буде Україна! Новина оновлена 15 березня 2022, 07:27
Все буде Україна!

Українські військові стоять на захисті нашої держави

Україна зустріла ранок 20 дня війни ракетним обстрілом Києва. Окупанти не гребують гатити по житловим багатоповерхівкам. Так само вони поводяться і в інших містах, та українські військові вправно дають їм відсіч.

Генеральний штаб ЗСУ поділився відео з основними моментами минулого, 19 дня з часу нападу росії на нашу рідну Україну.

Одна з найгарячіших точок — Маріуполь. Ворог продовжує без зупину атакувати місто — на відеокадрах із повітря видно, як над містом здіймається велика хмара диму від пожеж. У Києві нахабні російські війська поцілили у завод "Антонов" та житловий будинок на Оболоні.

Та українські військові потішили — показали кадри знищення ворога. Робота "Азову" та Збройних сил по ворожій техніці майстерна — техніка окупантів палає, а військові збирають трофейне озброєння, яке слугуватиме захисту нашої держави.

"Горять м*скалі", коментує один із військових те, що загарбники влучили у засідку. Україна буде захищати кожен метр нашої землі. Слова президента України Володимира Зеленського, які цитуються у відео, якнайкраще ілюструють визвольну боротьбу українського народу проти окупантів з країни-агресора.

Раніше "Телеграф" писав, що в росіян закінчилися боєздатні війська у резерві.

Теги:
#Україна #Війна #Відео
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