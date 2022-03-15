"Горять м*скалі": в ЗСУ показали злочини окупантів та майстерну роботу військових (відео)

Українські військові стоять на захисті нашої держави

Україна зустріла ранок 20 дня війни ракетним обстрілом Києва. Окупанти не гребують гатити по житловим багатоповерхівкам. Так само вони поводяться і в інших містах, та українські військові вправно дають їм відсіч.

Генеральний штаб ЗСУ поділився відео з основними моментами минулого, 19 дня з часу нападу росії на нашу рідну Україну.

Одна з найгарячіших точок — Маріуполь. Ворог продовжує без зупину атакувати місто — на відеокадрах із повітря видно, як над містом здіймається велика хмара диму від пожеж. У Києві нахабні російські війська поцілили у завод "Антонов" та житловий будинок на Оболоні.

Та українські військові потішили — показали кадри знищення ворога. Робота "Азову" та Збройних сил по ворожій техніці майстерна — техніка окупантів палає, а військові збирають трофейне озброєння, яке слугуватиме захисту нашої держави.

"Горять м*скалі", коментує один із військових те, що загарбники влучили у засідку. Україна буде захищати кожен метр нашої землі. Слова президента України Володимира Зеленського, які цитуються у відео, якнайкраще ілюструють визвольну боротьбу українського народу проти окупантів з країни-агресора.

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