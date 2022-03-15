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Перевалило за 13 тисяч: Генштаб поновив дані про втрати окупантів в Україні

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ЗСУ продовжують знищувати ворожу техніку Новина оновлена 15 березня 2022, 09:17
ЗСУ продовжують знищувати ворожу техніку

Бойові втрати противника від початку війни орієнтовно склали понад 13 500 осіб.

У вівторок, 14 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну сили ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів по ворогові, знищуючи його військову техніку та особовий склад.

Надійне джерело новин про війну

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — понад 13500 осіб,
  • танків — 404 од.,
  • бойових броньованих машин — 1279 од.,
  • артилерійських систем — 150 од.,
  • РСЗВ — 64 од.,
  • засоби ППО — 36 од.,
  • літаків — 81 од.,
  • вертольотів — 95 од.,
  • автомобільної техніки — 640 од.,
  • кораблі/катери — 3 од.,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, що, судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися вглиб території України.

Крім того, судячи з перехоплених розмов росіян, спецназ Росії в глибокому шоці від відсічі, яку йому завдає українська армія.

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#Росія #Війна
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