Перевалило за 13 тисяч: Генштаб поновив дані про втрати окупантів в Україні
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Бойові втрати противника від початку війни орієнтовно склали понад 13 500 осіб.
У вівторок, 14 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну сили ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів по ворогові, знищуючи його військову техніку та особовий склад.
Надійне джерело новин про війну
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 15.03 орієнтовно склали:
- особового складу — понад 13500 осіб,
- танків — 404 од.,
- бойових броньованих машин — 1279 од.,
- артилерійських систем — 150 од.,
- РСЗВ — 64 од.,
- засоби ППО — 36 од.,
- літаків — 81 од.,
- вертольотів — 95 од.,
- автомобільної техніки — 640 од.,
- кораблі/катери — 3 од.,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зазначимо, що, судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися вглиб території України.
Крім того, судячи з перехоплених розмов росіян, спецназ Росії в глибокому шоці від відсічі, яку йому завдає українська армія.