"Лягло куди треба": ефектне відео стрілянини української артилерії порадувало мережу

В оборонному відомстві запевняють, що всі удари влучили в ціль

Ворожі обстріли Києва, Маріуполя та інших міст України не можуть не засмучувати на 20-й день війни, однак є привід і порадіти, — адже українські військовослужбовці теж дають потужну відсіч ворогові.

Відео прикладу роботи артилерії продемонструвало Міністерство оборони України вранці у вівторок, 15 березня, повідомляє "Телеграф".

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Зазначимо, що відео знято вночі та зблизька, так, щоб по ньому не можна було вичислити місцезнаходження та час удару.

При цьому в Міноборони України пожартували з "колег" з країни-агресора, зауваживши, що поки "другу армію світу" обкрадали, українці вчилися стріляти як слід, що зараз і приносить свої плоди.

"Ви найкращі!", "Дякую, що бережете наші життя", "Спасибі богу, що ви у нас такі мужні, відважні та впевнені", "Велике спасибі", "Гарне відео", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", станом на ранок 15 березня росія вже втратила в Україні понад 13 тисяч військових та тисячі одиниць військової техніки.