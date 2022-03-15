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Китай і надалі буде доброю силою для України - посол КНР на зустрічі з керівництвом Львівщини

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Китай і надалі буде доброю силою для України - посол КНР на зустрічі з керівництвом Львівщини

Китай і надалі буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані, запевнив Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун під час зустрічі з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.

Про це керівник обласної адміністрації повідомляє у Telegram.

"Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення — суверенне для кожного народу. Також гість звернув увагу на те, що сила нашого народу – у єдності. КНР підтримала нас під час Генеральної Асамблеї ООН. Нинішній Китай є великою силою у світі, на нього озирається чимало країн. Сподіваємося, що на прохання нашого ворога про поміч Китай не поведеться", — зазначив Козицький.

Він також нагадав, що КНР вже скерувала Україні дві партії гуманітарної допомоги, і найближчим часом очікується поставка третьої. З початку дипломатичних відносин між двома країнами саме цьогоріч минає 30 років. І весь цей час КНР, за словами Козицького, є стратегічним партнером України.

"Українці не хочуть воювати. Ми хочемо бути господарями на своїй землі і жити в мирі з партнерами, які готові співпрацювати з нами", — резюмував Козицький.

Теги:
#Китай #Гуманітарна допомога #Дипломатичні відносини #Стратегічне партнерство #Війна з Росією
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