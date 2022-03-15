"Упевнено б’ємо росіян по всіх напрямках": Подоляк записав нове звернення (відео)

росія продовжує обстрілювати мирні міста, підкреслюють в оп

Українські військові впевнено відбивають атаки росіян у всіх напрямках вже 20-й день війни.

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Про це повідомив голова офісу президента Михайло Подоляк.

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"20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Інше без змін. РФ продовжує воювати лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами", — зазначають в офісі президента.

Водночас, українські військові героїчно стримують їхні атаки.

"Наші військові впевнено б’ють росіян у всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, побоюючись стати глобальними лідерами", – сказав Михайло Подоляк.

"Ми ведемо переговори, ми маємо результат, ми триматимемо ворога в усіх напрямках, — додав він.

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