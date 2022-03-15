"Упевнено б’ємо росіян по всіх напрямках": Подоляк записав нове звернення (відео)
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росія продовжує обстрілювати мирні міста, підкреслюють в оп
Українські військові впевнено відбивають атаки росіян у всіх напрямках вже 20-й день війни.
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Про це повідомив голова офісу президента Михайло Подоляк.
"20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Інше без змін. РФ продовжує воювати лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами", — зазначають в офісі президента.
Водночас, українські військові героїчно стримують їхні атаки.
"Наші військові впевнено б’ють росіян у всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, побоюючись стати глобальними лідерами", – сказав Михайло Подоляк.
"Ми ведемо переговори, ми маємо результат, ми триматимемо ворога в усіх напрямках, — додав він.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єри трьох країн ЄС їдуть до України. У високопосадовців запланована зустріч із чинним главою української держави Володимиром Зеленським.
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