Рус

"Упевнено б’ємо росіян по всіх напрямках": Подоляк записав нове звернення (відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1347
Михайло Подоляк Новина оновлена 15 березня 2022, 10:29
Михайло Подоляк

росія продовжує обстрілювати мирні міста, підкреслюють в оп

Українські військові впевнено відбивають атаки росіян у всіх напрямках вже 20-й день війни.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram.

Про це повідомив голова офісу президента Михайло Подоляк.

"20-й день героїзму країни. Справжня свобода завжди коштує дорого. Інше без змін. РФ продовжує воювати лише з мирними містами, знищуючи їх уночі ракетами", — зазначають в офісі президента.

Водночас, українські військові героїчно стримують їхні атаки.

"Наші військові впевнено б’ють росіян у всіх напрямках. Партнери досі скромно стоять осторонь, побоюючись стати глобальними лідерами", – сказав Михайло Подоляк.

"Ми ведемо переговори, ми маємо результат, ми триматимемо ворога в усіх напрямках, — додав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем’єри трьох країн ЄС їдуть до України. У високопосадовців запланована зустріч із чинним главою української держави Володимиром Зеленським.

Теги:
#Росія #Війна #Михайло Подоляк
Новий "подарунок" для росіян
Новини Європи
ЄС запровадив новий потужний пакет санкцій проти росії: всі деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Новий "подарунок" для росіян
ЄС запровадив новий потужний пакет санкцій проти росії: всі деталі
Дата публікації
Категорія
П’єр Закршевський
В Україні вбито ще одного західного журналіста: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
росія руйнує себе: нове звернення Зеленського
Дата публікації
Категорія
Воєнний стан в Україні продовжується
Рада ухвалила рішення щодо воєнного стану: що це означає для українців
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть російській армії 20 днів поспіль.
Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України