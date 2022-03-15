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"Азов" повідомив, що знищив ще одного російського генерала: фото 18+

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Що залишається від окупантів та їхньої техніки Новина оновлена 15 березня 2022, 11:41
Що залишається від окупантів та їхньої техніки

Українські захисники продовжують очищати землю від агресора

Черговий росіянин, який прийшов до України зі зброєю, вирушить додому вантажем 200. Попередньо вдалося ліквідувати високопоставленого розвоєного — генерал-майора.

Про те, що "Азов" знищив важливого окупанта, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Чому росії не виграти війну проти України?

Його ім’я та посада поки що не озвучуються. Зазначимо, що це буде вже четвертий військовий генерал і п’ятий, якщо рахувати з росгвардією, які ліквідовані на території України.

Кількість окупантів, які полягли на українському полі бою, вже перевищила 13, 5 тисяч людей. У росії намагаються підтягнути резерви, але їх уже не вистачає. Залучають примусово мобілізованих з території ОРДЛО та найманців із близькосхідного регіону.

Одним із напрямків, де активно працює "Азов" є Маріуполь. Згідно з зведенням Генштабу, там вдалося ліквідувати 150 російських бойовиків і відбили наступ противника.

"Телеграф" веде онлайн хроніку двадцятого дня війни. У Києві обстріляли житлові райони.

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#Росія #Генерал
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