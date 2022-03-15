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Контратака під Миколаєвом: журналіст показав покинуті знаряддя окупантів

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Окупанти покидали свою техніку Новина оновлена 15 березня 2022, 13:28
Окупанти покидали свою техніку

Українські військові захопили гаубиці окупантів

Український журналіст Юрій Бутусов показав на фото покинуту техніку окупантів під Миколаєвом.

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Знімки він опублікував у своєму Фейсбуці.

"Контратака українських військ під Миколаєвом. Захоплено другу батарею гаубиць Д-30 російських десантників. Раніше під Миколаєвом було захоплено 7 гаубиць Д-30, зараз на фото захоплено ще 4. Видно, як росіяни бігли у повній паніці, всі кинули разом із боєприпасами", — Зауважив журналіст.

Як повідомляв "Телеграф", раніше збройні сили України захопили комплекс радіоелектронної боротьби російської армії. Техніку захопила 10-а окрема гірничо-штурмова бригада (10 ОГШБр) – військове з’єднання у складі Сухопутних військ Збройних сил України, яке також відоме під назвою "Едельвейс".

Також українські військові захопили новітню російську зброю. До рук захисників потрапив зенітно-ракетний комплекс "Панцир" у Херсонській області.

Теги:
#Україна #Миколаїв #Росія #Війна
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