Відійшли від Лисичанська, не взяли Макаров: Генштаб ЗСУ про дії окупантів

Окупанти зазнають втрат

Сили оборони України продовжують успішно протистояти російським окупантам. Українським військовим вдалося відбити ворожу армію від Лисичанська та Макарова.

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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Йде двадцята доба героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню. Стан, становище, характер дій сил оборони істотних змін не зазнали. Сили оборони України продовжують успішно протистояти окупантам", — написав Генштаб ЗСУ у вівторок у фейсбуці.

За повідомленням Генштабу, протягом дня супротивник активних наступальних дій не робив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, вербуванні найманців з інших країн, вирішенні проблемних питань логістичного забезпечення окупаційних військ, що діють на території України.

"Неодноразово надходила інформація про організацію центрів підготовки найманців у російському Смоленську та білоруських Гомелі та Бобруйску", — уточнили в Генштабі.

У повідомленні наголошується, що на волинському напрямку противник тримає угруповання для охорони українсько-білоруського державного кордону. Також зберігається висока можливість провокацій, вкладених у залучення білоруської боку у складі окупаційних військ.

"На поліському напрямку противник зробив невдалу спробу прориву оборони наших військ на напрямі Гута-Межигірська, Лютиж. Водночас окупанти не мали успіху у захопленні Макарова ", — зазначають у Генштабі.

За інформацією Генштабу, на північному напрямку противник намагається наростити угруповання, організувати логістичне забезпечення для відновлення наступу на Чернігів.

На слободянському напрямку головною метою противника залишається оточення міст Суми та Харків.

У Генштабі зазначають, що на донецькому та таврійському напрямах окупанти не досягли успіхів у районі Лисичанська, зазнали втрат і відійшли.

"У районі Рубіжного ворог намагається закріпитися на західних околицях міста. Продовжує штурмові дії на західній та східній околицях Маріуполя за підтримки авіації та артилерії. На Південнобузькому напрямку ворог активних дій не вчиняє, намагається утримати раніше захоплені позиції", — зазначається.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що створює додаткові проблеми окупаційному командуванню щодо своєчасного поповнення поточних втрат та посилення угруповання на напрямках, де ворог був розбитий вщент українськими захисниками", — інформує Генштаб.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 15 березня, російська армія втратила понад 13,5 тисячі людей. Також їй завдано значної шкоди в технічному плані.