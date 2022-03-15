У Рабіновича та ще двох нардепів із ОПЗЖ вилучили зброю та велику суму грошей

Із трьох депутатів, у яких провели обшуки, в Україні перебуває лише один

Державне бюро розслідувань провело обшуки у нардепів від ОПЗЖ, які, як зазначає бюро, незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. У депутатів було вилучено зброю та гроші.

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Про це повідомляє прес-служба ГБР у Фейсбук.

У ГБР повідомляють, що у Вадима Рабіновича серед іншого було вилучено три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного знайшли дві гранати (Ф-1 та РГД-5), а у Олега Волошина — пістолет.

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Слідчі дії проводились у рамках досудового розслідування, яке було розпочато за фактом "неправомірних дій посадових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, зокрема народним депутатам, у незаконному перетині держкордону".

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.

Водночас у коментарі УП їхній співрозмовник із правоохоронних органів повідомив, що із вищезгаданих депутатів в Україні перебуває лише Віктор Чорний.

Нагадаємо, раніше із фракції ОПЗЖ виключили нардепа Іллю Ківу. Пізніше екс-нардеп Олег Ляшко проник у його будинок.