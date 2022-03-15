Данилов пояснив, військовий союз з ким потрібен Україні

Данилов бачить як союзника України Великобританію

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов’язково має бути країна з ядерною зброєю.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов. На його думку, такою країною має стати Великобританія.

"Куча міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а лише висловлюють стурбованість. Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов’язково має бути країна з ядерною зброєю. Поки що це Британія", — сказав він.

Данилов також зазначив, що без застосування сили ворога перемогти неможливо, і Україна дуже вдячна країнам, які їй допомагають. Назви ж країн, які покинули Україну у складний час, Данилов пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін вже почав шантажувати Україну та країни Заходу ядерною зброєю. Станом на 1 вересня 2018 року, на підставі офіційної заяви МЗС рф та за оцінкою групи міжнародних експертів, у складі стратегічних ядерних сил Росії знаходиться 517 розгорнутих стратегічних носіїв ядерної зброї — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників боєзарядами.