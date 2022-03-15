Рус

Данилов пояснив, військовий союз з ким потрібен Україні

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
954
Олексій Данилов
Олексій Данилов

Данилов бачить як союзника України Великобританію

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов’язково має бути країна з ядерною зброєю.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов. На його думку, такою країною має стати Великобританія.

"Куча міжнародних організацій, створених після Другої світової, ні на що не впливають, а лише висловлюють стурбованість. Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов’язково має бути країна з ядерною зброєю. Поки що це Британія", — сказав він.

Данилов також зазначив, що без застосування сили ворога перемогти неможливо, і Україна дуже вдячна країнам, які їй допомагають. Назви ж країн, які покинули Україну у складний час, Данилов пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, що президент росії володимир путін вже почав шантажувати Україну та країни Заходу ядерною зброєю. Станом на 1 вересня 2018 року, на підставі офіційної заяви МЗС рф та за оцінкою групи міжнародних експертів, у складі стратегічних ядерних сил Росії знаходиться 517 розгорнутих стратегічних носіїв ядерної зброї — міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників боєзарядами.

Теги:
#Україна #Війна #Данилов
Новий "подарунок" для росіян
Новини Європи
ЄС запровадив новий потужний пакет санкцій проти росії: всі деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Новий "подарунок" для росіян
ЄС запровадив новий потужний пакет санкцій проти росії: всі деталі
Дата публікації
Категорія
П’єр Закршевський
В Україні вбито ще одного західного журналіста: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
росія руйнує себе: нове звернення Зеленського
Дата публікації
Категорія
Воєнний стан в Україні продовжується
Рада ухвалила рішення щодо воєнного стану: що це означає для українців
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть російській армії 20 днів поспіль.
Війна - день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України