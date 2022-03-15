росія руйнує себе: нове звернення Зеленського

Усі, хто здатен думати, вже покинули росію, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення 15 березня. У ньому він зазначив, що росія вступила на шлях самознищення.

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"Росія руйнує зараз і себе, бо кожен удар, кожен постріл по Україні — це кроки до самознищення росії, кроки до самоізоляції, бідності та деградації. Росію залишають всі, хто хоче жити і здатний думати: науковці, артисти, бізнесмени, програмісти. Такого удару по людському капіталу росія не переживала вже десятки років. Такого удару, який завдала собі сама", — сказав Зеленський.

При цьому, зазначив президент, це питання нас хвилювати не має. Наше завдання – зберегти українських людей, український народ.

Нагадаємо, раніше Зеленський жорстко розкритикував бренди, які продовжують працювати в Росії. Президент України розкритикував компанії, які продовжують торгувати з агресором, та навіть ті, які заявляли, що пішли, за фактом цього не зробили. Він зазначив, що тим самим вони показали, що їх не турбують життя 97 дітей, убитих в Україні російськими військами.