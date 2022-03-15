"Нам таких дітей точно не треба": Зеленський нагадав росіянам про роль Києва
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Мати міст руських зазнає обстрілу з боку росіян.
У вівторок, 15 березня, на 20-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський звернувся з промовою, торкнувшись теми бомбардувань Києва з боку агресора.
Про це глава держави заявив у новому відеозверненні до нації.
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Зеленський у своїй промові в якийсь момент перейшов на російську мову і заявив, що росіяни продовжують бомбардувати Київ, який самі ж називають Матір’ю міст руських. Президент зазначив, що таких дітей нашій столиці точно не треба.
"Це в нашій столиці, у місті, про яке ви завжди говорили Мати міст руських. Яке зробило наші народи історичними і яке ви сьогодні бомбили. Простих людей, житлові масиви. Бомбили й знову бомбили. Нам таких дітей точно не треба", — заявив президент.
Нагадаємо, 15 березня окупанти обстріляли житловий будинок у Києві, що призвело до великих руйнувань масиву. Після цинічного обстрілу житлового району влада Києва ввела комендантську годину з 15 березня (20:00) до четверга, 17 березня (07:00).
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