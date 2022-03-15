Ракетників у полон не беруть: ССО України знищили майора окупантів (фото 18+)

Сили спеціальної операції України ліквідували ще одного майора

У вівторок, 15 березня, на 20-й день війни в Україні стало відомо про ліквідацію бійцями ССО ЗСУ начальника зв’язку, заступника начальника штабу в/ч 47130 103-ї ракетної бригади вс рф майора Федорова Олександра Сергійовича із м. Улан-Уде (Бурятія).

Про це повідомляє український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Воїни ССО ЗС України як завжди! Слава Нації! Смерть ворогам!", — написав Штефан, виклавши при цьому фото вбитого росіянина.

Варто зазначити, що на початку березня командування Сил спеціальних операцій України заявили, що брати ворожих артилеристів у полон не будуть, а натомість вони знищуватимуться незалежно від того, чи є вони заряджаючими, водіями чи командирами розрахунків.

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Нагадаємо, що 26 лютого під час безуспішної спроби взяти Київ було вбито генерала чеченського полку Нацгвардії Магомеда Тушаєва. А 3 березня з’явилися повідомлення про загибель неподалік Маріуполя генерал-майора росії Андрія Суховецького.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку березня під Харковом бійці ЗСУ вбили генерал-майора рф Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні.

У понеділок, 14 березня, воїни ЗСУ ліквідували командира 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади — полковника рф Сергія Порохню.