Зеленський оголосив про два важливі військові призначення

Зеленський призначив нового голову Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський змінив командування українськими військами на Донеччині. Замість Олександра Павлюка новим командувачем ООС було призначено генерал-майора Едуарда Москальова, який раніше був заступником командувача ООС.

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Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні 15 березня.

Президент також зазначив, що метою Росії залишається захоплення Києва і тому для додаткового посилення оборони столиці та області. тому Олександра Павлюка було переведено із зони ООС до Києва та призначено керівником Київської ОВДА.

Звільнений голова Київської ОДА Олексій Кулеба "допомагатиме військовому керівництву".

Зазначимо, що ситуація у зоні ООС залишається однією з найважчих. У Маріуполі росіяни влаштували справжній геноцид місцевого населення. Також окупанти не припиняють обстрілу Києва.