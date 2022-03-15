В Україні вбито ще одного західного журналіста: подробиці

Убито фотожурналіста Fox News П’єра Закршевського

У понеділок, 14 березня, було вбито 55-річного фотокореспондента Fox News П’єра Закршевського.

Про це у вівторок повідомила генеральний директор Fox News Сюзанна Скотт.

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"Його пристрасть і талант журналіста не мали собі рівних. Живучи в Лондоні, П’єр працював в Україні з лютого", — повідомила Скотт.

У понеділок Закршевський їхав у машині з 39-річним кореспондентом Fox News Бенджаміном Холлом, коли їхня машина потрапила під обстріл російських окупантів у селі Горенка Київської області. Сам Хол був госпіталізований із травмами, але жодної додаткової інформації про його стан не надходило.

Відомо, що Закршевський був фотографом у зоні бойових дій та висвітлював майже всі міжнародні події на FOX News. Працював у гарячих точках в Іраку, Афганістані, Сирії.

Watch the latest video at foxnews.com

Бенджамін Холл. Кадр із відео Fox News

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у неділю, 13 березня, російські окупанти розстріляли 51-річного кореспондента New York Times громадянина США Брента Ренауда. Це трапилося в Ірпені, Київській області, який частково оточений окупантами.