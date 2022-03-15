З Оскільського психоневрологічного інтернату евакуювали 300 людей – Тимошенко

Перед початком евакуації в інтернаті вже були відсутні електроенергія, тепло та вода

Близько 300 співробітників та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату, розташованого в Ізюмському районі, наразі вивозять "зеленим коридором" у безпечніше місце. Про це у Телеграм повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Як пояснив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, кілька днів тому росіяни практично знищили приміщення інтернату.

Перед початком евакуації в інтернаті, підопічними якого є люди похилого віку, що потребують особливого догляду, вже були відсутні електроенергія, тепло- і водопостачання, був порушений зв'язок.

"Дякую всім причетним за неймовірні зусилля для порятунку людей!" — написав Синєгубов.