Росіяни втратили потужний зенітно-ракетний комплекс - відео роботи "Байрактару" вражає

Турецький безпілотник не залишив ворогам жодного шансу.

На двадцятий день війни в Україні наші військовослужбовці знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1", який був призначений для протиповітряної оборони. Зробити це вдалося завдяки безпілотнику "Байрактар".

Відео роботи турецького літального апарату опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко.

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"Знищено 9К331 "Тор-М1". Автономний самохідний зенітний ракетний комплекс (ЗРК) 9К331 "Тор-М1" призначений для протиповітряної оборони мотострілецьких та танкових дивізій", — написав Геращенко.

Нагадаємо, що робота українських військових у дуеті з "Байрактарами" всі 20 днів війни вражає та додає впевненості у тому, що ворог на наших землях буде знищений. Турецькі безпілотники розбивають колони російської техніки вщент, не залишаючи окупантам жодного шансу на просування вперед. Днями завдяки "Байрактару" вдалося ліквідувати ворожий пункт управління на Київщині.