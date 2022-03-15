Виграємо війну, Євробачення та відпочинемо в Криму: плани маленького українця зворушили мережу

Золоті у нас підростають діти!

Директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска показав твір учня однієї зі шкіл Сєвєродонецька, який російські окупанти продовжують обстрілювати із градів.

"Спочатку ми виграємо війну. Потім – Євробачення. Пізніше буде тепленько і ми всією країною поїдемо в Крим на море", — написав хлопчик.

У мережі розчули життєствердними планами маленького українця.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк – це ключовий вузол комунікацій на Донеччині. Місто цілеспрямовано обстрілюють по пунктах життєзабезпечення, щоб залишити людей без комунікацій.

Українські воїни роблять все, що в силах для оборони Луганська. Так, 6 березня під Сєверодонецьком ЗСУ розгромили передовий загін російських військ. Раніше однією з цілей загарбників став дитячий садок у Сєвєродонецьку.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський, який розкритикував світових лідерів за їхнє мовчання, через яке росія продовжує відкрито загрожувати Україні, жорстко висловився з приводу західних брендів і компаній, що продовжують свою роботу в рф. Глава держави заявив, що таких компаній не хвилюють діти, які у нас уже вбиті.