У ворогів немає жодних шансів: ЗСУ показали, як наша арта б'є по росіянам (відео)

Артилеристи за день знищують десятки одиниць російської техніки.

Артилеристи окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького дають гідну відсіч російським загарбникам, які пішли війною на Україну 20 днів тому.

Кадри потужної роботи наших військових опублікували на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

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"Воїни окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького не дають російським загарбникам жодного шансу вижити. Лишень ці непрохані гості зупинились на нічний відпочинок, як їх "гаряче" привітали наші артилеристи. Про втрати ворога читаємо завтра у щоденних зведеннях!", — йдеться у підписі до відео.

Не менш дивовижною була робота артилерійської військової частини оперативного командування "Північ". Наші воїни у вівторок, 15 березня, знищило п'ять ворожих "Градів" (БМ-21) та транспортно-заряджаючих машин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 20 днів війни в Україні російська армія втратила понад 13,5 тисяч солдатів, близько 400 танків, 95 вертольотів, 81 літак та сотні одиниць іншої техніки. Судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися вглиб території України. Крім того, перехоплені розмови росіян свідчать, що спецназ Росії в глибокому шоку від відсічі, яку йому завдає українська армія.