Вітчима розстріляли, а 9-річна Саша втратила руку: росіяни не дали евакуюватися пораненій дитині під Києвом

Окупанти не дали дитині вчасно отримати медичну допомогу.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну під час евакуації з Гостомеля (Київська область) маленька дівчинка Саша отримала травму руки, що призвело до ампутації кінцівки.

Про це повідомила виконавчий директор та член правління Центру протидії корупції Дар’я Каленюк у Twitter.

Повідомляється, що через кілька днів після святкування дня народження дівчинки Саші її сім’ї довелося рятуватися від російських окупантів. Під час евакуації з Гостомеля був убитий вітчим дитини, який намагався на авто вивезти сім’ю у безпечне місце. Дівчинка отримала поранення, проте потрапити одразу до лікарні через обстріл загарбників не зуміла. У результаті 9-річна Саша з матір’ю кілька днів ховались у підвалі одного з будинків у Бучі. Через кілька днів їх дивом врятували та направили до лікарні, де дівчинці зробили операцію. На жаль, руку довелося ампутувати.

Батько дівчинки Антон подякував лікарям та ЗСУ за порятунок своєї дитини.

Саша прийшла до тями після операції, а побачивши маму, посміхнулася та сказала, що хоче рожевий протез.

Сашко у лікарні

Дівчинку з матір’ю відвезли на реабілітацію за кордон, де на Сашу чекає друга операція, а потім реабілітація.

Батько дівчинки закликав не робити з дитини жертви.

"Саша не жертва. Саша герой. Вона для мене символ. Їй вдалося вижити, їй вистачило енергії, їй вистачило сил. Завдяки також вашим молитвам. Я це знаю", — написав Антон Філіпчук на своїй сторінці у Facebook.

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