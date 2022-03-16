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Пів трильйона: Шмигаль сказав, скільки прямої шкоди Україні вже завдала росія

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Росіяни вже завдали Україні колосальних збитків Новина оновлена 16 березня 2022, 11:03
Росіяни вже завдали Україні колосальних збитків

Україна разом із партнерами працює над тим, щоб пустити російські гроші на відновлення країни

російська федерація за неповні три тижні війни проти України завдала лише прямих збитків у розмірі близько 500 мільярдів доларів США.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ніч на середу, 16 березня після зустрічі у Києві прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким та віцепрем'єром Ярославом Качинським, прем'єром Словенії Янезом Яншею та прем'єром Чехії Петром Фіалою.

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"Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі разові втрати для України становлять понад $500 млрд. І це ті кошти, які будуть потрібні для того, щоб відновлювати нашу державу", — сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що під час зустрічі з високопоставленими політиками з країн Євросоюзу, які відвідали Київ, обговорювалася низка питань, а саме:

  • Посилення санкцій проти країни-агресора, зокрема визнання росії країною-спонсором тероризму, закриття портів, ембарго на російські ресурси.
  • Міжнародна допомога та план відновлення України. У тому числі йде робота над тим, щоб кошти, які є у росії, були виплачені Україні для відновлення всього, що зруйнував агресор.
  • Підтримка євроінтеграційних устремлінь України.

Як повідомлялося, під час візиту до Києва віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Збитки #Відновлення #Денис Шмигаль
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