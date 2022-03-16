Пів трильйона: Шмигаль сказав, скільки прямої шкоди Україні вже завдала росія
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Україна разом із партнерами працює над тим, щоб пустити російські гроші на відновлення країни
російська федерація за неповні три тижні війни проти України завдала лише прямих збитків у розмірі близько 500 мільярдів доларів США.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ніч на середу, 16 березня після зустрічі у Києві прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким та віцепрем'єром Ярославом Качинським, прем'єром Словенії Янезом Яншею та прем'єром Чехії Петром Фіалою.
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"Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі разові втрати для України становлять понад $500 млрд. І це ті кошти, які будуть потрібні для того, щоб відновлювати нашу державу", — сказав Шмигаль.
Він також зазначив, що під час зустрічі з високопоставленими політиками з країн Євросоюзу, які відвідали Київ, обговорювалася низка питань, а саме:
- Посилення санкцій проти країни-агресора, зокрема визнання росії країною-спонсором тероризму, закриття портів, ембарго на російські ресурси.
- Міжнародна допомога та план відновлення України. У тому числі йде робота над тим, щоб кошти, які є у росії, були виплачені Україні для відновлення всього, що зруйнував агресор.
- Підтримка євроінтеграційних устремлінь України.
Як повідомлялося, під час візиту до Києва віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО.