На море в Крим і по креветки в Маріуполь: патріотичні листівки про життя після Перемоги
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Українці вірять в Перемогу та мріють, як відбудують усі міста.
Ось уже три тижні, як Україна героїчно обороняється від наступу російської орди. Російський агресор продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення.
Російські окупанти щодня обстрілюють Харків, Маріуполь, Київ та інші міста України. Водночас українська армія продовжує оборонятись і дає рішучу відсіч ворогові. Україну підтримують майже всі світові країни-партнери та надають військову, грошову допомогу, запроваджують пакетні санкції проти агресора. Більшість світових знаменитостей уже висловилися за підтримку України, засуджуючи російську агресію.
Чому росії не виграти війну проти України?
Самі ж українці стійко вірять у Перемогу та мріють, як відбудують зруйновані міста та заживуть мирним життям.
"Телеграф" підготував добірку патріотичних листівок про життя після Перемоги:
Незважаючи на всі жахи війни, українці не втратили здатності мріяти та сміятися. А як відомо, ворога можна бити не лише зброєю, адже гумористична та патріотична творчість допоможе у важку хвилину зберегти стійкість та бадьорість духу.
У мережі продовжують жартувати з російських окупантів, створюючи меми та фотожаби.
А маленькі українці також мріють про швидку Перемогу. Діти малюють патріотичні малюнки, пишуть вірші та твори.