Рус

На море в Крим і по креветки в Маріуполь: патріотичні листівки про життя після Перемоги

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
256
Україна відбудує всі зруйновані міста та заживе мирним життям Новина оновлена 16 березня 2022, 08:46
Україна відбудує всі зруйновані міста та заживе мирним життям

Українці вірять в Перемогу та мріють, як відбудують усі міста.

Ось уже три тижні, як Україна героїчно обороняється від наступу російської орди. Російський агресор продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення.

Російські окупанти щодня обстрілюють Харків, Маріуполь, Київ та інші міста України. Водночас українська армія продовжує оборонятись і дає рішучу відсіч ворогові. Україну підтримують майже всі світові країни-партнери та надають військову, грошову допомогу, запроваджують пакетні санкції проти агресора. Більшість світових знаменитостей уже висловилися за підтримку України, засуджуючи російську агресію.

Чому росії не виграти війну проти України?

Самі ж українці стійко вірять у Перемогу та мріють, як відбудують зруйновані міста та заживуть мирним життям.

"Телеграф" підготував добірку патріотичних листівок про життя після Перемоги:

Українці мріють про прогулянку Хрещатиком
Українці мріють про прогулянку Хрещатиком
Усі знають, що Мелітополь - це черешнева столиця України
Усі знають, що Мелітополь - це черешнева столиця України
А відпочиватимемо цього року на південному березі Криму
А відпочиватимемо цього року на південному березі Криму
Помолимося за всіх загиблих в Успенському соборі у Чернігові
Помолимося за всіх загиблих в Успенському соборі у Чернігові
Відвідаємо Маріупольський порт та купимо азовських креветок
Відвідаємо Маріупольський порт та купимо азовських креветок
Відбудуємо всі будинки у Києві та висадимо дерева
Відбудуємо всі будинки у Києві та висадимо дерева
Гулятимемо площею Свободи в Харкові
Гулятимемо площею Свободи в Харкові
Влітку чекатимемо кавуновий урожай із Херсона
Влітку чекатимемо кавуновий урожай із Херсона
І, звичайно ж, дивитимемося футбол на Донбас-арені у Донецьку
І, звичайно ж, дивитимемося футбол на Донбас-арені у Донецьку

Незважаючи на всі жахи війни, українці не втратили здатності мріяти та сміятися. А як відомо, ворога можна бити не лише зброєю, адже гумористична та патріотична творчість допоможе у важку хвилину зберегти стійкість та бадьорість духу.

У мережі продовжують жартувати з російських окупантів, створюючи меми та фотожаби.

А маленькі українці також мріють про швидку Перемогу. Діти малюють патріотичні малюнки, пишуть вірші та твори.

Теги:
#Війна #Перемога #Листівки
Одесити незадоволені спробами росіян прилетіти до них
Одеса
Два винищувачі окупантів збиті на Одещині: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Одесити незадоволені спробами росіян прилетіти до них
Два винищувачі окупантів збиті на Одещині: подробиці
Дата публікації
Категорія
Усю колону нейтралізували за лічені секунди
Відправили за кораблем: ЗСУ ефектно знищили колону росіян на Київщині (відео)
Дата публікації
Категорія
Горить танк ворога з росії
Ювелірна робота: на вокзалі у Тростянці захисники знищили гаубичний дивізіон окупантів (відео)
Дата публікації
Категорія
Українські військові ефективно знищують ворога разом із технікою
Контрнаступ дає плоди: свіжі карти боїв в Україні на 16 березня
Дата публікації
Категорія
Росіяни б’ють артилерією по мирних багатоповерхівках
Війна – день 21: росія відгрібає за всіма напрямками, але продовжує осатаніло вбивати українців