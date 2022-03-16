На море в Крим і по креветки в Маріуполь: патріотичні листівки про життя після Перемоги

Українці вірять в Перемогу та мріють, як відбудують усі міста.

Ось уже три тижні, як Україна героїчно обороняється від наступу російської орди. Російський агресор продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення.

Російські окупанти щодня обстрілюють Харків, Маріуполь, Київ та інші міста України. Водночас українська армія продовжує оборонятись і дає рішучу відсіч ворогові. Україну підтримують майже всі світові країни-партнери та надають військову, грошову допомогу, запроваджують пакетні санкції проти агресора. Більшість світових знаменитостей уже висловилися за підтримку України, засуджуючи російську агресію.

Чому росії не виграти війну проти України?

Самі ж українці стійко вірять у Перемогу та мріють, як відбудують зруйновані міста та заживуть мирним життям.

"Телеграф" підготував добірку патріотичних листівок про життя після Перемоги:

Українці мріють про прогулянку Хрещатиком

Усі знають, що Мелітополь - це черешнева столиця України

А відпочиватимемо цього року на південному березі Криму

Помолимося за всіх загиблих в Успенському соборі у Чернігові

Відвідаємо Маріупольський порт та купимо азовських креветок

Відбудуємо всі будинки у Києві та висадимо дерева

Гулятимемо площею Свободи в Харкові

Читайте також: Категорія Lifestyle З Днем українського добровольця! Зворушливі привітання та листівки зі святом Нагадайте своїм близьким та знайомим добровольцям, як сильно ви цінуєте їхній вклад красивою листівкою

Влітку чекатимемо кавуновий урожай із Херсона

І, звичайно ж, дивитимемося футбол на Донбас-арені у Донецьку

Читайте також: Категорія Україна путін став героєм принизливої карикатури через прохання про допомогу до Китаю (фото) Наддержава з нібито однією з найсильніших армій світу за трохи більше ніж два тижні атак на Україну вичерпала ресурси?

Незважаючи на всі жахи війни, українці не втратили здатності мріяти та сміятися. А як відомо, ворога можна бити не лише зброєю, адже гумористична та патріотична творчість допоможе у важку хвилину зберегти стійкість та бадьорість духу.

У мережі продовжують жартувати з російських окупантів, створюючи меми та фотожаби.

А маленькі українці також мріють про швидку Перемогу. Діти малюють патріотичні малюнки, пишуть вірші та твори.