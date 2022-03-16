"З Маском вийшло не дуже": Венедиктова потролила Рогозіна

Венедиктова нагадала Рогозіну про його пособництво у веденні агресивної війни проти України

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова потролила голову Роскосмосу Дмитра Рогозіна, якого вже навіть американські космонавти принижують російською мовою.

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Відповідну посаду вона опублікувала у себе на Фейсбуку.

На початку Венедиктова нагадала Рогозіну про його злочини, серед яких зазіхання на територіальну цілісність України та допомога у веденні агресивної війни.

"Рогозіне Дмитре Олеговичу, українські прокурори ухвалили рішення тимчасово обмежити ваші права на свободу пересування до появи наступних наказів українських судів. Органи прокуратури України вважають, що у ваших діях міститься склад злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, а саме ч. 3 ст. 110 — зазіхання на територіальну цілісність України, а також ч. 5 ст.27, ч. 2 ст.437 — допомога у веденні агресивної війни. намірами, громадян РФ", — пише Венедиктова.

Після чого вона згадала недоречну відповідь Рогозіна Ілону Маску у віршах і їдко помітила, що "з Маском вийшло не дуже", попросивши їй у відповідь вірші не писати.

"Єдине, про що попрошу — не зображайте із себе знавця поезії. Зараз, знаєте, в Україні з ліричним настроєм якось не дуже. Тим більше, з Ілоном Маском вийшло теж абияк", — написала генпрокурор.

Нагадаємо, що після того, як американський винахідник і мільярдер Ілон Маск викликав президента Росії Володимира Путіна на поєдинок за Україну, глава Роскосмосу Дмитро Рогозін відповів йому в дивній формі. Він написав йому вірш Олександра Пушкіна:

Ты, бесенок, еще молоденек,

Со мною тягаться слабенек;

Это было б лишь времени трата.

Обгони-ка сперва моего брата.

Очевидно натякнувши, що Маску, перш ніж боротися з путіним, треба битися з Рогозіним.