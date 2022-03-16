Ще шестеро українських захисників отримали "Героя України": відомо імена

Батьківщина шанує подвиг кожного солдата та офіцера, які стали на її оборону

На двадцять перший день війни з росією, 16 березня, президент України Володимир Зеленський нагородив ще шістьох військовослужбовців званням "Герой України". На жаль, четверо захисників отримали це високе звання посмертно — віддавши своє життя у боротьбі за державу та свободу.

Перелік імен вказаний в Указі президента на сайті ОП.

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Чому росії не виграти війну проти України?

Разом зі званням Героям України орден "Золота Зірка" від очільника держави отримали посмертно:

полковник Валерій Федорович Гудзь;

полковник Сергій Леонідович Котенко;

полковник Олександр Мирославович Мариняк;

майор Павло Олегович Сбитов.

Ще двоє військовослужбовців були представлені до найвищої нагороди при житті:

старший лейтенант Дмитро Леонідович Дозірчий;

старший лейтенант Володимир Володимирович Сидунець.

Нагадаємо, що кілька днів тому президентом вперше в історії нашої держави було присвоєно звання Героя України посмертно жінці. Такого звання удостоїлася бойовий медик Інна Дерусова, котра була вбита ворожею кулею під час обстрілів Охтирки, що в Сумській області.