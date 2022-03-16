У Сумах ще жодна колона не вижила: одкровення російського окупанта

СБУ опублікувала аудіо розмови солдата з рф зі своєю матір’ю

Російська пропаганда продовжує давати збій. Солдати, яких кинули на війну в Україну, шоковані відсіччю українських захисників і не розуміють чому їхня "рятівна операція" йде не за планом, про що вони зізнаються в особистих розмовах із родичами, які вдається перехопити українській розвідці.

В одній із таких розмов, яку опублікувала в Телеграмі СБУ, російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що якщо в Україну вони в’їхали "без проблем", то вибратися вони ніяк не можуть. І особливо сильно окупанти бояться йти на Суми.

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"З міста Суми ще жодна наша колона не виживала. Ніхто, жодна колона не доїжджала цілою" — зізнався матері солдатів, додавши, що він готовий і хотів би скласти зброю, аби не їхати через Суми.

Загалом із розмови можна зробити висновок, що російська армія налякана та деморалізована. Солдати хочуть додому, проте розуміють, що допомоги чекати нема звідки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Служба безпеки України оприлюднила ще одну перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідав, що армія окупантів вдалася до мародерства на території Сумської області.