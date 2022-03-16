Хакери окупантів зламали український канал і запустили фейк про Зеленського

Росіяни використовують інформаційні методи ведення війни для залякування та психологічного тиску

Український телеканал "Україна 24" зазнав сильної ворожої атаки хакерів, внаслідок чого в ефір було випущено рядок з вигаданим повідомленням про капітуляцію ЗСУ. Звернення було складено нібито за словами президента Володимира Зеленського. Пресслужба телеканалу одразу заявила – це ФЕЙК!

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на заяву "Україна 24".

"Друзі, ми не раз про це повідомляли! Це фейк! Ніхто здаватися не збирається, — підкреслили журналісти. — Тим більше, в умовах, коли армія Росії зазнає поразки в боях з Українською армією!"

Віртуальний "напад" на сервери телеканалу здійснили ворожі хакери, швидше за все, із самої російської федерації. Подібні деталі поки що уточнюються.

Відео з фейковою інформацією ми додаємо, але винятково для ознайомлення та розуміння, як можуть виглядати брехливі вкидання з боку Росії.

Слід додати, що сам телевізійний ефір хакерам припав "не по зубах". Довелося задовольнятися тільки "текстовим рядком".

Закликаємо всіх наших читачів та українців загалом бути скептичними до багатьох новин, перевіряти інформацію та не піддаватися паніці! Влада України неодноразово наголошувала: на ультиматуми Росії ніхто не погоджується, країну ніхто не здає!

Додамо, що Україні нещодавно пообіцяли доступ до спеціального ресурсу, який не лише допоможе ідентифікувати загиблих ворожих військових, а й протистояти інформаційній пропаганді Москви.